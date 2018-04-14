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Belinay 10 yaşında

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Belinay 10 yaşında
Sigortacı Gamze Özölçer'in kızı Belinay Gül, Atatürk Parkı içerisinden bulunan Nar Bistro'da gerçekleşen partide 10'uncu yaşını kutladı. Unicorn konsepti üzerine hazırlanan organizasyonuna, Belinay'ın sınıf arkadaşları ve anneleri katıldı.

ARKADAŞLARIYLA KUTLADI
Alkışlar eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Belinay, arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan partinin sonunda Gamze Özelçer, mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.
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Belinay 10 yaşında
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