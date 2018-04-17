Kepez’de engeller aşılıyor

Kepez Belediyesi'nin 'Engeliniz Engelimizdir' projesi hız kesmeden devam ediyor. Kepez Belediyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nin işbirliğinde 30 otizmli çocuk ve aileleri 'Engeliniz Engelimizdir' etkinliği kapsamında Kepez'deki tesislerde ağırlandılar. Otizmli çocuklar ile ailelerinin de bulunduğu ve yaklaşık 70 kişinin katıldığı gezinin ilk durağı DokumaPark alanındaki 'Portakal Çiçeği Günleri oldu. Çocuklar ve aileleri 50 ton narenciye kullanılarak yapılan minyatür heykelleri izledi ve ikram edilen portakal sularını içtiler. DokumaPartk'tan sonra Anadolu Oyuncak Müzesi'ni de ziyaret eden çocuklar ve aileleri birbirinden güzel binlerce oyuncağı bir arada görebilmenin mutluluğunu yaşadılar.



BAŞKAN TÜTÜNCÜ'DE GEZİYE KATILDI

Masal kahramanlarının diyarı Masal Parkı da ziyaret eden otizmli çocuklara gezinin son durağı olan Kepez Macera Ormanı'nda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti. Çocuklar ve aileleri ile birlikte keyifli saatler geçiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dernek üyeleri ve otizmli çocukların ailelerinin bu gibi etkinliklerden memnun olduklarını söylemeleri üzerine, belediye bürokratlarından bu tür aktivitelerin arttırılmasını istedi.



KEPEZ'DE ENGELSİZ YAŞAM

'Engeliniz Engelimizdir' projesinin engelli ve engelsiz yaşamları bir araya getirmeyi amaçlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirten Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bir günde olsa bireylerin hayatı paylaşarak birbirlerini tanımalarını, yeni arkadaşlık ve yeni dostluk kapılarının aralanmasına vesile oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılmasını hedef olarak belirlediğimiz bu proje, onlar adına bizlere yeni projeler üretebilmemiz de örnek, umutlarına ise ışık olmaktadır. Engeliniz Engelimizdir Projesi, hayatını dört duvar arasında sürdüren kardeşlerimizin de toplumun içine girmesi ve toplumla kaynaşması açısından da büyük önem arz etmektedir" dedi.

