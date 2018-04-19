Bitsin bu hasret Serik Belediyespor 3. Lig’in kapısında. 1955 yılında kurulan kulüp, tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselmek için Pazar günü oynanacak Ödemiş maçını bekliyor





SERİK'İN İKİ ŞANSI VAR

Serik Belediyespor, bu karşılaşmayı kazanırsa adını 3. Lig'e yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise umutları bitmeyecek.



7'DEN 70'E ZAFERE HAZIRIZ

Boğazkent'ten başlayıp Serik'in sahil bandının çeşitli yerlerinde yapımı tamamlanan 16 halı saha tesislerinin Ocak ayında faaliyetlerine başlamasıyla sabit gelirler elde etmeye başlayacaklarını açıklayan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da hem takımla hem futbolcularla yakından ilgileniyor. Başkan Çalık, "7 den 70'e herkesin rüyasını 3. Lig hayali süslüyor. Bizler hazırız. Ödemiş engelini aşmak ve 63 yıllık profesyonel lig hasretine son vermek istiyoruz" dedi.



GÜÇLÜ YÖNETİM

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Rakip Utan da takımının zafer kazanacağından emin. Serik Belediyesi başkan yardımcılarından Mustafa Taşkaya tüm branşlardan sorumlu genel koordinatörlük görevi üstlenirken, İsmail Kökalışlar futbol şube sorumlusu, Nebi Kır asbaşkan, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan genel sekreterlikle birlikte transfer komitesi başkanlığını yürütüyor. Başkan Rakip Utan "Takım amatör de olsa yapılan işler profesyonelce yürütülüyor. Serik hak ettiği yerde olmalı. Futbolcularıma inancım tam" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Serik Belediyespor, TFF 3. Lig'in kapısına dayandı. Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta rakiplerine uzak ara fark yapan ve haftalar öncesinden liderliği garantileyen yeşil beyazlılar, şimdi 3. Lig'e yükselmek için oynayacağı final maçını bekliyor. Serik, 8'inci grubu lider bitiren Ödemişspor ile Pazar günü Muğla Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşılaşacak.Serik Belediyespor, bu karşılaşmayı kazanırsa adını 3. Lig'e yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise umutları bitmeyecek. Nevşehir - Kırşehir maçından mağlup ayrılan takımla 29 Nisan'da bir maç daha yapacak olan Serik, bu maçı kazanırsa yine mutlu sona ulaşmış olacak. UEFA Pro Lisans belgeli Teknik Direktör Mehmet Şansal "Burada beklenti çok yüksek. Buna cevap vermeye mecburuz. Potansiyeli ve projeleri olan bir kulübüz. Buranın bir parçası olmaktan onur duyuyor ve tüm Serikli sporseverleri Muğla'ya davet ediyorum" dedi.Boğazkent'ten başlayıp Serik'in sahil bandının çeşitli yerlerinde yapımı tamamlanan 16 halı saha tesislerinin Ocak ayında faaliyetlerine başlamasıyla sabit gelirler elde etmeye başlayacaklarını açıklayan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da hem takımla hem futbolcularla yakından ilgileniyor. Başkan Çalık, "7 den 70'e herkesin rüyasını 3. Lig hayali süslüyor. Bizler hazırız. Ödemiş engelini aşmak ve 63 yıllık profesyonel lig hasretine son vermek istiyoruz" dedi.Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Rakip Utan da takımının zafer kazanacağından emin. Serik Belediyesi başkan yardımcılarından Mustafa Taşkaya tüm branşlardan sorumlu genel koordinatörlük görevi üstlenirken, İsmail Kökalışlar futbol şube sorumlusu, Nebi Kır asbaşkan, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan genel sekreterlikle birlikte transfer komitesi başkanlığını yürütüyor. Başkan Rakip Utan "Takım amatör de olsa yapılan işler profesyonelce yürütülüyor. Serik hak ettiği yerde olmalı. Futbolcularıma inancım tam" diye konuştu.