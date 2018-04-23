Kazanıp bitirelim

Antalya
spor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Hafta içinde Beşiktaş ile oynadığı kupa maçının tartışmaları içinde yer alan sarı lacivertlilerin ligde kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken, sadece Alper sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Antalyaspor
ise alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak için Fenerbahçe'den en az 1 puan almanın hesaplarını yapıyor. Hazırlıklarını tamamlayıp dün İstanbul'a giden Akrep'te cezalı oyuncu bulunmuyor. Salih, Zeki ve Danilo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak.