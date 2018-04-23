Şampiyon Serik

Serik Belediyespor, 3. Lig'de. Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grubu açık ara lider tamamlayan ve 8'inci Grup lideri Ödemişspor ile karşılaşmaya hak kazanan Serik Belediyespor, Muğla'da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında adeta şov yaptı. 18'inci dakikada Mırlon Muzlaev'in golüyle 1-0 öne geçen Serik, Tobatadze ile 22'de 2-0'ı yakaladı. Güven'in 24 ve 36'ncı dakikadaki golleriyle ilk yarı 4-0 sona erdi. MUĞLA'DA BAYRAM VAR
Skorun verdiği rahatlıkla karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu rölantiye alan Serik Belediyespor'da, 60'ıncı dakikada Tobatadze, kendisinin ikinci, takımının 5'inci golünü atarak skoru belirleyen isim oldu. Maçın son düdüğü çaldığında, aralarında Antalya
spor taraftar derneklerinin de bulunduğu 18 otobüsle maça gelen yaklaşık 4 bin 500 taraftar Muğla Atatürk Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve kulüp yönetim kurulu ile ilçe protokolü de şampiyonluğu kutlayan takıma saha içinde eşlik etti. TARAFTAR GÖREVİNİ YAPTI
Serik Belediyespor'un tarihi zaferine 4 bin 500 taraftarı tanık oldu. 18 otobüs ve 65 özel araçla Muğla'ya giden taraftarlar maç sonu büyük sevinç yaşadı.