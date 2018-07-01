Hem spor hem eğitim

Antalya
LYA Kumluca Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları açıldı. Açılışta kitap da dağıtılarak hem spor yapma, hem okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlandı. 3 ay sürecek yaz spor okulu sonunda okudukları kitaptan özet çıkaran çocuklara eğitim aldığı branşın topu hediye olarak verilecek. 600 ÇOCUK KATILDI
Futbol ve basketbol branşlarında kayıt yaptıran 6 ile 12 yaş grubundaki 600 çocuğa ücretsiz olarak spor malzemeleri de verildi. Törene katılan Kumluca Belediyespor Onursal Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Eğitim ve sporu bir arada götürüyor ve gençlerin başarılı olduğunu görüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Yusuf Göven ise eğitimci kadrosunu oluşturduktan sonra yılın 12 ayında da spor hizmeti vermeyi düşündüklerini ifade etti. DENEYİMLİ HOCALAR
Genel koordinatörlüğünü Hakan Çatalkaya'nın yaptığı Kumluca Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda deneyimli hocalar eğitmen antrenör olarak görev yapacak.