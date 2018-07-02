Gelsin paralar

Antalya
SPOR Kulübü Derneği, bugün kapalı zarf usulünü açık artırmaya dönüştürmek suretiyle, bin 850 metrekarelik arsasını 40 milyon 500 bin liralık bedelle satışa çıkarıyor. Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Narenciye Caddesi üzerinde bulunan bin 850 metrekare yüz ölçümlü 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve LPG satış ve servis istasyonu olarak kullanımı belirlenen arazi, arsa satışı ve sponsorluk teklifi şeklinde yapılacak. KASA RAHATLAYACAK
Arsa, Antalyaspor
Kulübü Derneği tarafından şartnamede belirtilen ilke ve koşullarla önce kapalı zarf usulü teklif almak, akabinde açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle 40 milyon 500 bin TL muhammen bedelle ihale yoluyla Antalyaspor Kulübü Derneği Hasan Subaşı Tesisleri'nde saat 14.30'da satılacak. Bu satıştan elde edilecek gelirle önümüzdeki dönemde sportif başarıların önünde duran ekonomik engeller de büyük ölçüde aşılmış olacak. BULUT'TAN TEŞEKKÜR
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Antalya'nın en değerli yerinde bulunan arsanın Antalyaspor'a kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti. Bulut, "Antalyaspor'un kente kattığı değer tartışılmaz. Bu konuda elini, taşın altına koyan her iki belediye başkanımızın bu çalışması bizlere güç veriyor" dedi.