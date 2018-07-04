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Kepez’e iki yeni mahalle

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Kepez’e iki yeni mahalle
Antalya Kepez Belediyesi, temmuz ayı olağan toplantısında 66 olan mahalle sayısını 68'e çıkardı. Meclis, 40 bine yakın nüfusuyla birçok ilden büyük olan Varsak Karşıyaka Mahallesi'ni, hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla 3 mahalleye böldü. Böylece Kepez'in 66 olan mahalle sayısı 68'e çıkmış oldu. Yeni iki mahallenin isimleri ise Aktoprak ve Aydoğmuş oldu. Kepez Belediye Meclisi ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ismini oy birliği ile Yeni Doğan Mahallesi 3072 Sokak'taki parka verdi. Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ın ismi de Kepez'de yaşayacak. Okkan'ın isminin Çankaya Mahallesi'nde 6400 ve 6426 sokaklar kesişiminde bulunan parka verilmesi talebi de oy birliği ile meclisten geçti.
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Kepez’e iki yeni mahalle
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