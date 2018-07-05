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Halk aptalın kim olduğunu bilir

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Halk aptalın kim olduğunu bilir
CHP'DE 'nin, 'na yaptığı Kurultay resti, Antalya'dan da ses getirdi. 'da yer alan 28 kişilik CHP kurultay delegelerinden olağanüstü kurultay için imza vermeye hazır isimlerin çoğunlukta olduğu öğrenildi. Bu isimlerin arasında 1 Kasım ve 7 Haziran 2015'te önseçimde Deniz Baykal'ı da geride bırakarak 1. sırada milletvekili adayı gösterilerek meclise giren var. Niyazi Nefi Kara, sosyal paylaşım sitesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçimde CHP dışında herkesi kaybeden ilan ettiği' açıklama sonrası veryansın etti. Kara'nın, "Hep söylüyorum; Bu halk aptal değildir. Bizim halkımız onları aptal yerine koyanlara aptal sensin demesini bilir. Hele bu çağda hiçbir şey gizli kalmaz. Artık Allah'ın bildiğini kulları da biliyor" sözleri, kurultaydan yana olan partililerden destek aldı.
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Halk aptalın kim olduğunu bilir
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