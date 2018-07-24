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600 yıllık gelenek

’nın Akseki ilçesinde düzenlenen 24. Geleneksel Kervan Günü Festivali’nde 600 yıllık gelenek yaşatılıyor. Gelin alma ve düğün alayı renkli görüntülere sahne oluyor

Giriş Tarihi: 24.7.2018
600 yıllık gelenek
Antalya'NIN Akseki ilçesi Ceceler Mahallesi'nde 24'üncü Geleneksel Kervan Günü Festivali düzenlendi. Geleneksel kıyafetlerin giyildiği, yöresel türkülerin söylendiği festivalde, develerle kervan oluşturuldu, 600 yıllık gelin alma ve düğün gelenekleri sergilendi. Gösterilerin ilgiyle izlendiği programda, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

BİRLİĞİN GÖSTERGESİ
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Ceceler halkının Akseki'ye gelerek 600 yıllık geleneklerini ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal da "750-800 kilometre yol yaparak bu şenliğe katılıp gelenek ve göreneklerinizi yaşatanlar birliğimizin göstergesidir" dedi. Festivalde, başarılı 55 öğrenci de bilgisayar, kitap ve kırtasiye malzemeleriyle ödüllendirildi.
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600 yıllık gelenek
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