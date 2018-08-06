Güzellik ve aşk çeşmesi

Burdur
'un
Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti
'nin simge yapılarından olan, mitolojiye göre suyunun insanları güzelleştirdiğine ve bu sudan içenlerin aşık olduğuna inanılan bin 800 yıllık Antoninler Çeşmesi, ihtişamıyla zamana meydan okuyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2009 yılında giren, geçmişi milattan önce 3 bin yılına dayanan Sagalassos Antik
Kenti, sahip olduğu Roma dönemi mimari eserlerin başında gelen yüzlerce yıllık antik suyun aktığı Antoninler Çeşmesi ile diğer antik kentlerden ayrılıyor.
ENDER ESERLERDEN BİRİ
Üç bine yakın taşın birleştirilerek 400 yapı bloku halinde yeniden restore edilen çeşme, yukarı agora bölümünde tarihe tanıklık ediyor. Bin 750 metre yüksekte, bugün hala çalışan ender çeşmelerden biri olan Antoninler, kenti ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Kazı başkanı Belçikalı Prof. Dr.Jeroen Poblome, Antoninler Çeşmesi'nin Sagalassos'un en özel yapısı olduğunu söyledi.
DÜNYADA 3 ÇEŞME VAR
Prof. Dr.Jeroen Poblome, dünyadaki bütün antik kentlerde çalışan çeşme sayısının üç olduğunu dile getirerek, "Bunlardan ikisi Sagalassos'ta. Geç Helenistik küçük çeşmemiz ve Antoninler Çeşmemiz var. Üçüncüsü ise Yunanistan'da" dedi. Poblome, Sagalassos'un arkeolojik açıdan büyük bir potansiyele de sahip olduğuna dikkati çekerek, bu seneki çalışmalarda 60'ı bilimsel olmak üzere 100 kişilik bir ekiple çalıştıklarını bildirdi.