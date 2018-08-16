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Fethiyespor’da

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Ahmet Cebe Fethiyespor’da
2'nci Lig 'ta mücadele edecek olan Fethiyespor, deneyimli kanat oyuncusu 'yi kadrosuna dahil etti. Sezona iddialı hazırlanan lacivert-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Almanya'nın 04 takımında başlayan Ahmet Cebe, 'de Denizlispor, Akhisarspor, ve 'da da oynadı. Ahmet Cebe Süper Lig'de 121 maçta 6 gol ve 1'inci Lig'de 91 maçta 10 gol attı. Ahmet Cebe kariyerinde ilk kez 2'nci Lig'de top koşturacak.
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Ahmet Cebe Fethiyespor’da
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