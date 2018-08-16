Ahmet Cebe Fethiyespor’da

TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup
'ta mücadele edecek olan Fethiyespor, deneyimli kanat oyuncusu Ahmet Cebe
'yi kadrosuna dahil etti. Sezona iddialı hazırlanan lacivert-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Almanya'nın Schalke
04 takımında başlayan Ahmet Cebe, Türkiye
'de Denizlispor, Akhisarspor, Sivasspor
ve Samsunspor
'da da oynadı. Ahmet Cebe Süper Lig'de 121 maçta 6 gol ve 1'inci Lig'de 91 maçta 10 gol attı. Ahmet Cebe kariyerinde ilk kez 2'nci Lig'de top koşturacak.