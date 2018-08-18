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Yeniden başlasın

’de ilk maçından yenilgiyle ayrılan , kendi sahasındaki ilk maçta A.Konyaspor’u konuk ediyor. 21.45’teki karşılaşma Akrep için yeni bir başlangıç olacak

Giriş Tarihi: 18.8.2018
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Antalyaspor, 'in 2'nci haftasında bugün Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk maçında deplasmanda 'u 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılar, taraftarının önüne çıkacağı ilk maçta galibiyet hedefliyor. Antalyaspor'da kırmızı kart cezalısı Charles Da Silva ile sakatlığı devam eden kaptan Zeki Yıldırım forma giyemeyecek. 'da başka eksik oyuncu bulunmuyor. KONYASPOR DEĞİŞTİ
İlk maçında kendi evinde Erzurumspor'u zor da olsa 3-2 yenen Konyaspor da Antalya'ya galibiyet için geldi. 'ın çalıştırdığı yeşil beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Konyaspor bu sezon, Diagne, Opanasenko, Hurtado, Marko Jevtovic, Uğur Demirok ve gibi oyuncuları renklerine bağladı.
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