Yeniden başlasın

A
ntalyaspor, Süper Lig
'in 2'nci haftasında bugün Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk maçında deplasmanda Kayserispor
'u 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılar, taraftarının önüne çıkacağı ilk maçta galibiyet hedefliyor. Antalya
spor'da kırmızı kart cezalısı Charles Da Silva ile sakatlığı devam eden kaptan Zeki Yıldırım forma giyemeyecek. Antalyaspor
'da başka eksik oyuncu bulunmuyor. KONYASPOR DEĞİŞTİ
İlk maçında kendi evinde Erzurumspor'u zor da olsa 3-2 yenen Konyaspor da Antalya'ya galibiyet için geldi. Rıza Çalımbay
'ın çalıştırdığı yeşil beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Konyaspor bu sezon, Diagne, Opanasenko, Hurtado, Marko Jevtovic, Uğur Demirok ve Ertuğrul Taşkıran
gibi oyuncuları renklerine bağladı.