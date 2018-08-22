Estetiğin merkezi

Antalya lya Kepez Devlet Hastanesi , estetik cerrahide yeni merkez oldu. Hastanenin Plastik Cerrahi Bölümü'nde yapılan başarılı operasyonların ünü Türkiye 'nin sınırlarını aştı. Plastik ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Bahadır Çelik öncülüğünde yürütülen çalışmalarda burun ve göğüs estetiklerine büyük ilgi gösteriliyor.

HAFTADA DÖRT AMELİYAT

Plastik Cerrahi Bölümü'nde haftada 4 olmak üzere son iki yılda 400 operasyona imza atıldı. Özel hastanelere büyük paralar karşılığında gerçekleştirilen ameliyatlara gücü yetmeyen vatandaşlar, Kepez Devlet Hastanesi'ni tercih ediyor. Op. Dr. Bahadır Çelik, burun ameliyatlarının yanı sıra diğer estetik ameliyatlarında ilgi gördüğünü söyledi. Dr. Çelik, 180 göz kapağı, 150 meme küçültme ve büyültme, 14 karın germe ve 5 de yüz germe operasyonu yaptıklarını söyledi.

KADINLARIN İLGİSİ FAZLA

Plastik Cerrahi Bölümü'nde yürütülen operasyonlara özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Hastalarının yüzde 75'inin kadınlardan oluştuğunu anlatan Dr. Çelik, bu durumun nedenini ise kadınların estetik kaygılara daha fazla olmasına bağlıyor. Son dönemlerde erkek hasta sayısında da önemli bir artış olduğunu ifade eden Dr. Çelik, erkeklerin burun ve göz kapağı operasyonlarını tercih ettiğini kaydetti.

ESKİSİ VE YENİSİ

Burnundan estetik operasyonu geçiren Ayten Eren Avşaroğlu'nun (35) eski ve yeni hali arasındaki görüntü dikkat çekiyor. Burnunun eski halinden rahatsız olduğunu söyleyen Avşaroğlu, "Arkadaşlarımın tavsiyesi ile Op. Dr. Bahadır Çelik'e geldim. Ameliyat öncesinde burnum ile ilgili hiçbir fikir söylemedim. Sonuç ise mükemmel oldu. Yeni görüntümden çok mutluyum" dedi.



YURT DIŞINDAN TALEP FAZLA

ESTETIK operasyonlara başlandığı ilk günden günümüze önemli bir artış olduğunu söyleyen Opr. Dr. Bahadır Çelik, "Başarılı operasyonlarımız kulaktan kulağa yayılıyor. Tavsiye üzerine birçok kişi gelmeye başladı. Randevulara yetişemez duruma geldik" dedi. Plastik cerrahide yürütülen operasyonlara yurt dışından da bir hayli fazla talep gösterildiğini vurgulayan Dr. Çelik, "İran, Almanya ve Belçika'dan çok hastamız var. Hatta İran'ın ünlü bir sanatçısı da estetik ameliyat olmak için bizi tercih etti. Bunun nedeni ise bizdeki operasyonun maliyeti çok düşük" diye konuştu.