Antalya güneşi zirvede yer aldı

Danışmanlık hizmetleri alanında en büyük dört uluslararası şirketinden biri olan KPMG, yenilenebilir enerjideki küresel gelişmeleri mercek altına aldı. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na (GEPA) göre, başta Antalya olmak üzere Türkiye 2 bin 737 saat güneşlenme süresi ve metrekareye saatte 1527 kW yıllık ortalama güneş enerjisi miktarı ile bu enerjiden çok daha verimli yararlanabilecek konumda.

EN GÜNEŞLİ 10 KENT

Türkiye genelinde 2017 verilerine göre şebekeye bağlı güneş enerjisi üretimin toplam tüketime katkısı yüzde 2,5'e ulaştı. 2014'te sadece 40 MW olan güneş enerjisi elektrik üretimi, 2017 yılının ilk 10 ayının sonunda 2060 MW'a ulaştı. KPMG'nin daha önce yayımladığı Yenilenebilir Enerji Raporu'nda Antalya ön plana çıkmış ve Antalya en fazla güneş gören iller sıralamasında ilk 10 içinde yer almıştı. Yılın yaklaşık 300 günü güneşli havaya sahip Antalya, güneş kaynaklı yenilenebilir enerji santrallerinde önemli bir avantaja sahip gösteriliyor.