İsmail’i döverek öldürdüler iddiası

Antalya
'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun merdivenlerinden düştükten sonra hastanede ölen 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal
'ın, düşmeden önce aynı yurttaki arkadaşıyla kavga ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce kendilerine bu görüntünün verilmediğini belirten anne Emine İnce
, oğlunun dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, 4 Ağustos'ta merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı 14 yaşındaki M.E.U.'yu gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Olayla ilgili yurt yöneticilerince kendilerine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri verilen İsmail Kerem Topal'ın ailesi, yeni görüntülere ulaştı. Kayıtlarda, Topal'ın, düşmeden önce M.E.U. adlı öğrenciyle tartıştığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında yurt görevlisi olduğu iddia edilen kişinin ise kavgayı önce izlediği sonra da yere düşen Topal'ın üstündeki M.E.U.'yu kaldırdığı görülüyor. Yerden kalkan Topal'ın önce sendelediği ardından elektrikli süpürgeye takılarak, merdivenden yuvarlandığı anlar da görüntülerde yer aldı. ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU
Anne Emine İnce, yurt görevlilerinin verdiği 17 saniyelik görüntüyle oğlunun öldüğü olayı kazaymış gibi göstermeye çalıştıklarını savundu. Yeni görüntülerde çocuğunun dövüldüğünün görüldüğünü kaydeden İnce, "Büyüklerimizden yardım istiyorum. Evladımın dövülerek, düştüğünü görüyorum. Yurt görevlilerinden, hocalardan şikayetçiyim. Hepsi ilgisiz. Bize düşerek öldüğünü. Biz arkasını araştırmaya çalıştık" dedi. DÜŞMEDEN ÖNCE DAYAK
ACILI anne İnce, "Yurt görevlileri bize yardımcı olacaklarını söylemesine rağmen olayı örtbas etmeye kalktılar. Çocuğumun düşerek öldüğünü, ne isterlerse yapacaklarını ve her konuda yardımcı olacaklarını söylediler ama görüntülerde yurt görevlisinin ihmali olduğunu söylemediler. Buraya evladımı dayak yiyip öldürülsün diye göndermedim. Bana 'düştü, öldü' demesinler. Çocuğumu döverek öldürmüşler. Canım çok acıyor. Otopsi raporu hala çıkmadı, rapor çıkınca daha çok şey söyleyeceğim" diye konuştu. Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Savcılığı'nda olayla ilgili örüntü kayıtlarının tamamının incelediğini ve Adli Tıp
'tan gelecek rapora göre soruşturmanın seyrinin değişebi- leceği belirtildi