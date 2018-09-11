5 bin yıllık krallık

BURDUR
merkeze bağlı Hacılar köyündeki Hacılar Büyük Höyük
'te yürütülen kazılarla, bölgesel bir krallığın izi sürülüyor.Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, yerleşmenin tarihinin milattan önce 3 bin 100 ile 2 bin 900 yıllarına dayandığını vurguladı. 5 bin yıl öncesinin bölgesel bir krallık merkezi olabilecek yerleşmeyi kazdıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydeden Umurtak, "Bu yapının varlığı burada yaşayanlar için dışarıdan çok büyük tehditlerin olduğunu gösteriyor. Bir düşmana karşı bu savunma sistemi yapılmış olmalı" diye konuştu.