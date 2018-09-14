Dünyayı tuş ettiler

DÜNYA Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'nda Milli Takımı
mızı temsil eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri aldıkları dereceler ile Burdur'u gururlandırdı. Brezilya'nın Goiania kentinde yapılan ve Milli Takım antrenörlüğünü MAKÜ BESYO Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şahin'in yaptığı sporcular, takım halinde dünya ikincisi oldu. KÜRSÜDEN İNMEDİLER
Şampiyonada Türk Milli Takımı'nda yer alan BESYO öğrencisi Muhammet Lütfü Küçükyıldırım 79 kiloda ve Mehmet Ali Daylak 61 kiloda dünya üçüncüsü olurken Selim Kozan 65 kiloda dünya ikincisi ve Mustafa Sessiz 92 kiloda dünya şampiyonu oldu.