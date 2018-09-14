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Dünyayı tuş ettiler

Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası’nda Mili Takımı, MAKÜ’lü öğrencilerin yüksek performansı ile takım halinde dünya 2’ncisi oldu

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Dünyayı tuş ettiler
DÜNYA Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'nda mızı temsil eden Burdur Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri aldıkları dereceler ile Burdur'u gururlandırdı. Brezilya'nın Goiania kentinde yapılan ve Milli Takım antrenörlüğünü MAKÜ BESYO Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şahin'in yaptığı sporcular, takım halinde dünya ikincisi oldu.

KÜRSÜDEN İNMEDİLER
Şampiyonada Türk Milli Takımı'nda yer alan BESYO öğrencisi Muhammet Lütfü Küçükyıldırım 79 kiloda ve Mehmet Ali Daylak 61 kiloda dünya üçüncüsü olurken Selim Kozan 65 kiloda dünya ikincisi ve Mustafa Sessiz 92 kiloda dünya şampiyonu oldu.
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Dünyayı tuş ettiler
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