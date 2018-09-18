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Yapılanı unutmayız

Antalyaspor , yenilgiyi hak ettiklerini ama rakip futbolcuların küçümser tavırlarını unutmayacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Yapılanı unutmayız

SPOR Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olAntalyalyaspor'un , mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Başekşehir'i kutlayan korkmaz, "İlk yarı oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da istediğimize yakındı. İkinci golden sonra ise her şey bitti" dedi.

YAPILANI UNUTMAYIZ
Pas oyununu çok iyi oynayan Başakşehir'e karşı işlerin zorlaştığını kaydeden Korkmaz, "Mağlubiyeti hak ettik diyebiliriz. Bu maçı unutacağız" diye konuştu. Korkmaz, "Karşılaşma sonunda saha içindeki gerginliğin sebebi neydi?" sorusuna, " bazı şeyler olur ama biz de bize yapılanı unutmayız" yanıtını verdi.

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