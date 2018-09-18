SPOR Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olAntalyalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Başekşehir'i kutlayan korkmaz, "İlk yarı oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da istediğimize yakındı. İkinci golden sonra ise her şey bitti" dedi.

YAPILANI UNUTMAYIZ

Pas oyununu çok iyi oynayan Başakşehir'e karşı işlerin zorlaştığını kaydeden Korkmaz, "Mağlubiyeti hak ettik diyebiliriz. Bu maçı unutacağız" diye konuştu. Korkmaz, "Karşılaşma sonunda saha içindeki gerginliğin sebebi neydi?" sorusuna, "Futbolda bazı şeyler olur ama biz de bize yapılanı unutmayız" yanıtını verdi.