Türkbeleni hizmete açılıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Manavgat- Türkbeleni mesire alanı projesinde sona geldi. Manavgat'ta 2013 yılında çıkan yangında zarar gören Türkbeleni mesire alanı, Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle yeniden inşa ediliyor. ANTEPE AŞ. tarafından yapılan, 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeliyle Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nca hayata geçirilen projede son rötuşlar yapılıyor. 35 hektarlık alan üzerinde 360 derecelik eşsiz bir manzaraya sahip olan Türkbeleni, 2013 yılında çıkan yangın sonucu tahrip olmuş ve kent için kontrolsüz bir alana dönüşmüştü. YEŞİLE BÜRÜNDÜ
Bu sebeple Türkbeleni projelendirme çalışmalarında, öncelikle alanın ağaçlandırılması, bitkilendirilmesi ve vatandaşların alanı verimli kullanabileceği mekanların oluşturulması ön planda tutuldu. Bu kapsamda Türkbeleni'ne toplam 8 bin 500 adet ağaç, 80 bin adet çalı dikildi. 350 dönümlük Türkbeleni mesire alanı projesinde tüm gezinti noktaları engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarlandı. Üç adet yatay asansör ile yayaların alana merdivensiz ulaşımı sağlandı. MİLLET KIRAATHANESİ
Türkbeleni mesire alanında, millet kıraathanesi, ASMEK eğitim binası, sosyal tesis, kafeler, ibadethane ve idari bina yer alıyor. Ayrıca konser, tiyatro ve eğlence faaliyetleri için toplam 2 bin kişilik amfi tiyatro bulunuyor.