Aynı okulda 9 ikiz

Antalya
'da aynı okulda eğitim gören 9 ikiz öğrenci, okullarında başarının simgesi oldu. Öğretmenlerin ve arkadaşlarının ilgi odağı olan ikizler
in ders notları da aynı oluyor. İSİMLERİ DE BENZİYOR
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki Kocademir İlkokulu
ve Ortaokulu Antalya
'da en fazla ikizin bulunduğu okulların başında geliyor. 3'üncü sınıfta 3 ikiz, 7'inci sınıfta 5 ikiz ve 8'inci sınıfta 1 ikiz öğrenci eğitim görüyor. İkizlerin derste ve teneffüste birlikte hareket etmeleri dikkat çekiyor. Okullarının simgesi haline gelen ikizlerinin birbirlerine benzemelerinin yanı sıra isimleri de bir birine benziyor. Emir- Demir, Ela- Eda, Ege- Emre, Derin- Doğa, Irmak- Nehir, Ayşe- Ali Arda, Serhan- Oğuzhan, Lara- Alara ve Deniz- Melisa kardeşler evde aynı odayı okulda da aynı sıraları paylaşıyor. HERKES KARIŞTIRIYOR
Birbirlerine çok benzeyen ikizler, anne ve babalarının dışında herkesin kendilerini karıştırdığını söyledi. Özellikle okulda arkadaş ve öğretmenlerinin kimin kim olduğunu çok karıştırdığını söyleyen Emir ve Demir Pamir isimli ikizler, "Bu duruma artık alıştık. Bizde tepki vermiyoruz" dedi. İyi anlaştıklarını belirten kardeşler sınavlardan bile aynı notları aldıklarını ifade etti. Nehir ve Irmak Talin kardeşler ise ikiz olmalarını nedeniyle kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi. Lara ve Alara isimli ikiz kardeşler de, "Okuldaki notlarımız her zaman eşit oluyor" diye konuştu. Biri erkek ve biri kız olan Deniz ve Melisa ise "Cinsiyetlerimizin farklılığından dolayı karıştırılmamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. BAŞARIMIZI ARTIRDILAR
KocademirOrtaokul Müdürü Tolga Çakmaklı, son yıllarda okullarında ikiz öğrenci sayısının arttığını söyledi. Okulda 650 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Çakmaklı, "9 ikiz öğrencimiz var. Okulumuzda son yıllarda şans eseri de olsa ikizlerin sayısı ve başarı oranımız artmaya başladı. Bazı ikiz öğrencilerimiz birbirine o kadar çok benziyor ki. Koridorda görünce ben bile karıştırıyorum" dedi.