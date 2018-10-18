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Bu çocuklar harika

Hüseyin Ak Ortakolu’nun öğrenci ve öğretmenleri, Erasmus için ‘’ isimli bir telefon uygulaması geliştirdi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Bu çocuklar harika
Antalyalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hüseyin Ak Ortaokulu, 2016 senesinde Avrupa Birliği Ulusal Ajansı'na hibe desteği için başvuruda bulundu. Okul yönetimi bir ilki gerçekleştirdi ve çıkan destek sayesinde '' isimli bir telefon uygulaması çıkardı. seslerin öğrencilere ait olduğu çeviri uygulamasında, Türkçe 'Acıktım', 'Susadım', 'Ne kadar?', 'Nasılsın?' gibi günlük ifadeler yer alıyor. Avrupa Birliği'nden kalite belgesi alan uygulama, 7 dili kapsıyor. Uygulama yeni gelen ülkelerin dilleri de eklenerek, 12 dil seçeneğine çıkartılacak.


TÜRKÇE ÖĞRETİYORLAR
PROJE koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Sadettin Mesutoğlu, projenin birinci ayağını bitirdiklerini belirterek, şu anda , Portekiz, Polonya, ve Romanya'yla projeyi yürüttüklerini söyledi. Mesutoğlu, "Bunu bitirince diğer dilleri de uygulamaya eklemek için tamamlayıcı projeler yapacağız" dedi. Mesutoğlu, Türkçe ve İngilizce derslerine gelenlere Türkçe öğrettiklerini kaydetti. 7. sınıf öğrencisi Ceyda Karabulut Erasmus projesi kapsamında 'ya gelen Portekizli arkadaşı ile heyecandan bir şey konuşamadıklarını söyleyerek, program sayesinde iyi bir iletişim kurduğu vurguladı.


4 ÜLKEDEN 13 ÖĞRENCİ
Okula Erasmus+E-Mate projesi çalışma programı çerçevesinde 4 ülkeden 13 öğrenci, 12 öğretmen geldi. Okula gelen yabancı öğrenciler ve öğretmenler Türkçe derslerine katılarak, Türkçeyi öğrenmeye çalışıyor. Aynı zamanda isteklerini söylemek için Emate Translator uygulamasındaki sesleri dinleyerek, tekrar ediyor. Program çerçevesinde konuk öğrenciler okulun öğrencileriyle bahçede oyun oynuyor, onlarla birlikte derse giriyor ve birlikte zaman geçiriyor.

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Bu çocuklar harika
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