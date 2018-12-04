Kepez’de kolej gibi devlet lisesi

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ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi'nin, gençlik buluşmalarının bu haftaki adresi, 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Bu yıl eğitim ve öğretime açılan lisenin öğrencileri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Türk Sanat Musikisi eseriyle karşıladı.İşadamı Mustafa Yılmaz'ın anne ve babasının ismini yaşatmak amacıyla yaptırdığı okulun yapım hikayesini anlatan Tütüncü, ". Bana, 'belediyenin sınırları içerisinde annemin ve hayatta olan babamın ismini yaşatacak güzel eser yapmak istiyorum' dedi. Kendisine, bölgemizde sosyal bilimler lisesine ihtiyaç olduğunu söyleyip arsa tahsis ettik. Çok şanslısınız. Adeta özel okul formatında bir okula sahipsisiniz. Hakikaten bu lisenin öğrencilerini kıskanıyorum" dedi.