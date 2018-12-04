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Kepez’de kolej gibi devlet lisesi

Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’ne söyleşiye giden Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, öğrencilere okullarının özel bir kolej gibi olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Kepez’de kolej gibi devlet lisesi
ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi'nin, gençlik buluşmalarının bu haftaki adresi, 24 derslikli Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Bu yıl eğitim ve öğretime açılan lisenin öğrencileri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Türk Sanat Musikisi eseriyle karşıladı.

OKULUN YAPIM HİKAYESİ
İşadamı Mustafa Yılmaz'ın anne ve babasının ismini yaşatmak amacıyla yaptırdığı okulun yapım hikayesini anlatan Tütüncü, ". Bana, 'belediyenin sınırları içerisinde annemin ve hayatta olan babamın ismini yaşatacak güzel eser yapmak istiyorum' dedi. Kendisine, bölgemizde sosyal bilimler lisesine ihtiyaç olduğunu söyleyip arsa tahsis ettik. Çok şanslısınız. Adeta özel okul formatında bir okula sahipsisiniz. Hakikaten bu lisenin öğrencilerini kıskanıyorum" dedi.
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Kepez’de kolej gibi devlet lisesi
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