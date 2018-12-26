440 kişiye altın bilezik

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ilçelerde de fark yaratıyor. Şubat 2017'de açılan Finike ASMEK, 10 ayda 440 vatandaşa ulaştı. Yoğun ilgi gören ASMEK'te etkili ve hızlı okuma, giyim aksesuarları dikimi, ahşap hediyelik eşya yapımı, genel muhasebe, Rusça, yağlı boya ve bilgisayar işletmenliği gibi 14 farklı aktif kurs bulunuyor.Finike ASMEK'te yağlı boya resim sanatıyla tanışan 52 yaşındaki Melahat Aksakal, resme yıllardır ilgi duyduğunu ancak ASMEK sayesinde bu alanda bir hobi edindiğini ifade etti. Aksakal, "Ev hanımıyım. ASMEK'ten önce evde vakit geçiriyordum, sadece ev işleriyle uğraşıyordum. Komşum aracılığıyla ASMEK'le tanıştım. Şimdi aldığım eğitimle tablolar yapıyorum" dedi.