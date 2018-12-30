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Genç doktora hüzünlü veda

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Genç doktora hüzünlü veda
ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal hayatını kaybetti. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzmanlığını Yeşilyurt Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2010 yılında tamamlayan Uysal, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan babası Süleyman Uysal'ın yaşadığı Antalya'da göreve başlamıştı. Antalya Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki Mehmet Ali Uysal amansız hastalığa yenik düştü. Bir kız babası Uysal, yaptığı ameliyatlarla el cerrahisi alanında kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı. Dr. Mehmet Ali Uysal'ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Genç doktora hüzünlü veda
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