Dev salıncak keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Hisarçandır Mahallesi'nde bulunan 'Dev salıncak' yerli ve yabancı vatandaşların akınına uğruyor. Muhteşem Antalya manzarasına karşı kurulan 20 metre uzunluğundaki dev salıncakta sallanabilmek için vatandaşlar kuyruk oluştururken, adeta bulutların üzerine çıkıyorlar. Salıncakta fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşanların sayısı ise günden güne artıyor. 2017 yılında bir girişimci tarafından faaliyete geçen dev salıncakta şimdiye kadar 50 bin kişi sallandı. Özellikle yaz mevsiminde yabancı turistlerin salıncağa ilgi gösterdiği belirtilirken, günlük ortalama 500 kişi ziyaret ettiği belirtildi.İŞLETME Sorumlusu Nardane Demir, 20 metre uzunluğundaki salıncağın bir arabayı taşıyabilecek halat ve zincirlerle tutulduğunu söyledi. 15 metre gidiş ve geliş yolu olan salıncak, uçurum üzerinde adrenalin sevenlere keyifli anlar yaşatıyor. Salıncak, özellikle hafta sonları ailelerin tercihi olurken aynı zamanda muhteşem manzaraya karşı kahvaltılarını yaprak, çaylarını yudumluyorlar.BEYDAĞLARI'NDAN eşsiz Antalya manzarasına havalanan salıncağa genç, yaşlı ve çocuk her kesimden insan biniyor. Gece de açık olan salıncağa binen vatandaşlar ayı elleriyle yakalamaya çalışırken fotoğraf çektiriyorlar. Özellikle dolunay çıktığında vatandaşların gökyüzünü seyretmek için salıncağa geldikleri belirtildi. Salıncak aynı zamanda evlilik teklifi edenlerin de adresi haline geldi.