Zeytinköy’de torbacı operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yılın ilk büyük uyuşturucu operasyonu Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne düzenlendi. Uyuşturucunun merkezi olarak bilinen bölgedeki torbacılara yönelik düzenlenen nokta operasyonunda 5 bin 458 adet uyuşturucu hap ve 2 kilo 636 gram esrar ele geçirdi. 24 saat gözetim altında tutulan Yeşildere Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 4 bin 971 adet ecstasy hap ele geçirildi.Olayla ilgili A.H., O. H. ve G. H. gözaltına alındı. Operasyonu genişleten ekipler sokak üzerinde durumundan şüphelenilen H.H., S.D. ve M.S. isimli kişileri de gözaltına aldı. M.S.'nin Gülveren Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 487 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 656 gram esrar daha ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 2'si kadın 7 torbacı adliyeye sevk edildi.