Sözen’den eylem şovu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Ormanı'nın bazı bölgelerine yapılacak aquapark, turizm çarşısı ve spor alanları için yapılan ağaç kesimini protestonun ardından siyasi şov çıktı. Eyleme katılan ve çalışmaları protesto edenlere destek veren CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in alanla ilgili 2015 yılında çalışma yaptırıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na onaylattığı belirlendi.AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, Sorgun'da çalışmaların altında CHP'li Sözen'in imzası bulunduğunu söyledi. Halimoğlu, "2015 yılında söz konusu alan ile ilgili Manavgat Belediyesi revizyon imar planı çalışması yapmış ve bu çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayına sunmuştur. Bakanlık yapılan incelemeler ve Manavgat Belediyesi'nin taleplerine istinaden projeyi onaylamıştır. Onay işleminin ardından bir ay süre ile onaylı planlar askıda kalmıştır. İtiraz eden yok. Ne hikmetse Manavgat halkına bir bilgilendirme yapmazken, seçim sürecinde sanki bütün Sorgun Çamlığı kesiliyormuş gibi Başkan Sözen algı yaratmaya çalışıyor. Alanının günübirlik ticari alan olmasını talep eden Manavgat Belediyesi'dir. Bu alandaki yapılaşmanın yegane sorumlusu Manavgat Belediyesidir" dedi.Tahsis ihalesinin 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını ve 20'nin üzerinde firmanın katıldığını vurgulayan Halimoğlu, "İhaleyi kazanan firma bedeli yatırılıp ön izin alındı. Ağaçlar tek tek sayılıp ölçülmüş ve vaziyet planı hazırlandı. Bu plan da Manavgat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından onaylandı. Onaylı vaziyet planına göre inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlandı" diye konuştu.Titreyengöl bölgesinde yapımı devam eden günübirlik tesis alanının turizm yolları ile çevrili, orman vasfını yitirmiş 20 dönümlük bir alan olduğunu belirten Halimoğlu, şunları söyledİ: "Alan yıllar önce Titreyengöl Turizm Alanı'nın içerisinde kaldı. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik Sorgun Ormanları'nın dışında bir alan. Söz konusu alan ile ilgili kesin tahsis aşamasında hazırlanan vaziyet planında kaç tane ağacın kesileceği belliyken Manavgat Belediyesi vatandaşı niçin bir açıklama yapma ihtiyacı duymamıştır? Çünkü CHP'li Başkan Sözen sürecin başından beri olayın içinde. Seçim öncesi şirin görünmeye çalışıyor. Başkan'ı halkımıza karşı samimi olmaya davet ediyorum" diye konuştu.ÖNCE İZİN ARDINDAN EYLEMManavgat'ta iki hafta önce sosyal medya üzerinden toplanan bir grup Sorgun Ormanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP eski Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da destek vermişti.Geçmişte sıkça golf sahası yapımıyla gündeme gelen Sorgun Ormanı'nın o dönemki ilçe başkanı Hasan Öz'ün girişimleri, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çabalarıyla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini de anlatan AK Parti İlçe Başkanı Halimoğlu, "Sorgun Ormanı sonsuza kadar Manavgatlının kullanımına sunulmuştur. Sözen ve CHP'li tiyatro oynamayı bıraksınlar" diye konuştu.