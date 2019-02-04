Hayata geçit yok

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ambulans düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremeyince sağlık ekiplerinin sedyeyle taşımak zorunda kaldığı kalp krizi geçiren Şengül Kaya (66) hayatını kaybetti. Kaya'nın ölümünün ardından, trafik ekipleri, olayın yaşandığı sokak başta olmak üzere ilçe genelinde hatalı park edilen araçların sürücülerine ceza yazdı.Pazaraşağı Mahallesi Sarı Sokak'ta oturan Şengül Kaya, önceki gün öğle saatlerinde fenalaşınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Verilen adrese kısa sürede ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, düzensiz park eden araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Siren sesi ve anonslarla araçların çekilmesi istendi, ancak araç sahiplerine ulaşılamadı. Şengül Kaya'nın oğlu Tevfik Kaya da araç sahiplerine ulaşmak için apartmanların zillerine bastı. Sürücülere ulaşamayan Kaya, sinirlenerek bir otomobilin camına yumruk atıp, kırdı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ambulans sokağa giremeyince eve koşarak giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Şengül Kaya'yı sedye ile çıkarıp, sokak başında bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Olaya mahalleli tepki gösterirken, Yıldırım Kılınç "Komşumuz Şengül teyzenin kalp krizi geçirdiğini öğrenince hep birlikte yardımcı olduk ve sedyeyle ambulansa kadar taşıdık. Tabii bayağı bir oyalanma oldu. Bu gerçekten acı bir tecrübe oldu" dedi.ANNESININ cenazesi dolayısıyla köyde bulunan Tevfik Kaya (40) ise "Acım büyük. Annemi göz göre göre ölüme terk ettik. Ambulans kısa sürede geldi ama araçlar nedeniyle sokağa bir türlü giremedi. Emniyeti defalarca aradım, plakaları verdim. Ne sürücüler geldi, ne de bir trafik polisi. Çaresiz annemi sağlık personeli ve çevredeki komşularla ambulansa kadar elimizde taşıdık. Annem belki zamanında hastaneye yetiştirilseydi, şu an yaşıyor olacaktı" açıklamasında bulundu. Yaşanan üzücü olaydan sonra Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Bürosu ekiplerini hatalı park yapan onlarca araca usulsüz parktan 108 TL ceza yazdı.