Zeytinköy değişecek

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Antalya'da 40 yıldır çözülemeyen Yeşildere Mahallesi'nin imar sorunu çözüldü. Zeytinköy olarak bilinen ve uyuşturucu ticareti ile anılan bölgede değişimin önündeki en büyük engel kalktı. Ve bölgede yeni yapılaşmanın önü açıldı. Yaklaşık bin 500 hak sahibine tapuların dağıtımına başlandı. Sorunun çözümünde özellikle Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yaptı.Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, "Daha önceki yıllarda mahallemizin batı bölümünde bin kişiye tapusu dağıtılmıştı. Doğu bölümünde yapılan itirazlar nedeni ile burası kangren haline gelmişti. Ancak başta Sayın Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere devletimizin tüm kurumları özveri ile çalışarak sorunun kökünden halletti" dedi. Genbeş, imar sorununun ortadan kalkması ile birlikte yeni binalarının yükseleceğini ve müteahhitlerin kazma vurmaya başlayacağını söyledi. Yeşildere Mahallesi Muhtarı Kemal Genbeş, artık Zeytinköy'ün huzurla ve eğitimle anılacağını söyledi. Yeni imar planı ile birlikte mahallerinin eski kötü imajından kurtulacağını da belirten Genbeş, "Önümüzdeki günlerde mahallemize bir okul, karakol, cami, sağlık ocağı ve kreş inşaatı başlayacak. Çocuklarımız kreşe, anaokulu olmak üzere eğitimlerini üniversiteye kadar devam edecekler" dedi.Muhtar Genbeş, yeni imar planı ile birlikte mahallelerini uyuşturucunun merkezi imajının hızla silineceğini de kaydetti. Artık Zeytinköy'ün güzelliklerle anılacağını da vurgulayan Genbeş, "Burası Antalya'mızın gül bahçesi olacak. Buna buradan söz veriyorum. Devletimizin resmi kurumları yapıldıktan sonra Tüm Türkiye'ye örnek bir mahalle olacağız" diye konuştu.