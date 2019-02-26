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Falezlerde tehlike çanları

’daki falezler son yağışlarla birlikte kaymaya başladı. Bazı bölgelerde belediye önlem aldı. ise özellikle yapılaşma konusunda kaymaların dikkate alınmasını istedi

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
Falezlerde tehlike çanları
ANTALYA'NIN dünyaca ünlü falezlerinde son dönemde yaşanan hareketlilik alarm veriyor. Lara bölgesinin ardından Varyant falezlerinde de meydana gelen göçme dikkat çekti. Muratpaşa ilçesinde bulunan falezler üzerinde yapı yoğunluğu nedeniyle tehlike artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve dalga boyunun yaklaşık 10 metreyi bulması Varyant falezlerinde göçüğe neden oldu. Göçük tehlikesinin sürdüğü bölgede ise balıkçılar tehlikeye aldırmadan balık tutmayı sürdürüyorlar.

NORMAL AMA ÖNLEM ŞART
Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Bayram Ali Çeltik, dünyanın en büyük traverten platosunun Antalya'da olduğunu söyledi. Falezlerde yaşanan kaya devrilmeleri ve düşmelerinin normal olduğunu anlatan Çeltik, "Bu gibi kaya devrilmesi olayları gerilme çatlaklarına bağlı. Dalga hareketleri ile birlikte karstik boşluklarda aşınma oluşuyor. Yağmuru içine alan yapısı nedeniyle de hacim ağırlığı ani artıyor. Bu da bu devrilmelere neden oluyor" dedi. Yapılaşmalarda bu durumun göz önüne alınmasını gerektiğini söyleyen Çeltik, "Doğa olayları bu sayede afete dönüşmeyecektir" diye konuştu.
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Falezlerde tehlike çanları
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