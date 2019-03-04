Ölüm Vadisi’ne cam teras geliyor

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni en güzel gören yerde yaşanan ölüm olayları artık geride kalacak. Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni fotoğraflayabilmek ve özçekim yapmak isteyenlerin karşılaştığı tehlikeli durum artık ortadan kaldırılıyor. Geçen yıl 7 aylık hamile Semra Aysal'ın fotoğraf çekmek isterken ayağının kayıp düştüğü yere cam teras yapılması kararlaştırıldı.Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaduman, bu mevkide fotoğraf çekerken kazaen ölümlerin yaşanması nedeniyle 'Ölüm Vadisi' olarak adlandırılmaya başlanan yere cam teras yapılması için Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'e, Şahiner de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu. Ardından ön izinlerin verilmesi için çalışma başlatıldıı ve cam teras yapılmasının önü açıldı. Muhtar Karaduman, "Cam teras yapılınca buradaki tehlike ortadan kalkacak" dedi.