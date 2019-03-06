Üniversitelilere ASMEK eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Türkiye'nin en büyük yaygın eğitim kurumlarından olan ASMEK, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik kurslara başladı. İlk etapta açılan branşlar İngilizce, Almanca, Rusça, İşaret Dili ve Diksiyon oldu. Kursiyerler eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanacak.Kurslara üniversite öğrencileri büyük bir ilgi gösterdi. Yoğun talep sonucunda kısa süre içerisinde kontenjanlar doldu. 136 kursiyer katılımıyla eğitimler başladı. Talepler doğrultusunda çeşitli sanat, meslek, yabancı dil ve bilgisayar kurslarının da açılacağı öğrenildi. Öğrenciler uygulamadan memnuniyetlerini açıkladı ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.