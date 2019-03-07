BUGÜN NELER OLDU

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına şiddet ile çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla seferberlik başlattı. Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği bünyesinde görev yapan 2 astsubay, 1 uzman jandarma ve 3 personel, Antalya'nın 18 ilçesinde eğitim çalışmaları yaptı. Bu olayların sıklıkla görüldüğü yerleşim yerlerinde ailelerle ve öğrencilerle görüşen jandarma, toplumda ailenin, kadının önemini anlattı.Astsubay Sevim Koç, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde suç işleme sebepleri konusundaki çalışmalarda etkin rol oynadı. Sık sık kadınlarla ve öğrencilerle bir araya gelen Koç, onlara gösterdiği ilgiyle gönüllerinde taht kurdu. Koç, yakından ilgilendiği kadınların 'jandarma ablası', çocukların da çizgi film kahramanı 'Karlar Kraliçesi' oldu. Mağdur kadınların yanında yer alan ve psikolojik destek veren Astsubay Koç, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.BABASININ askerlik anılarıyla büyüyüp, asker ağabeyine özenerek başladığı jandarmada başarılarıyla 12 yıldır farklı görevlerde yer alan Astsubay Koç, müzik ve spora ilgisiyle de dikkati çekiyor. Astsubay Koç, boş zamanlarını muay thai sporuyla değerlendiriyor.