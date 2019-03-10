Moda Haftası’na görkemli final

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl ikinci kez düzenlenen Antalya Moda Haftası-Fasihon Week, moda tasarımcıları Norveçli tasarımcı Shervin Najafpour, Azerbaycanlı Fakhriya Khalafoa, Lübnanlı modacı Abed Mahfouz ve Güler Baysal'ın 2019 İlkbahar-Yaz kreasyonlarının tanıtıldığı defileyle son buldu. İlk gün modacı Burcu Kandemir, Selen Dalkıran ve Nifüfer Korkmaz'ın kreasyonlarının tanıtıldığı moda günlerini yüzlerce moda tutkunu takip etti. Antalya Moda Haftası'nın onur konuğu ise manken Şebnem Schaefer oldu. Schaefer, organizasyonun sponsorlarından bir markanın tanıtımını yaptı, ardından bir kez podyumda yürüyerek davetlileri selamladı.