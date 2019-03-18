ASMEK öğrencileri tiyatro oyunu izledi

Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) öğrencileri Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) 'Oyun Oyun İçinde' adlı oyununu izledi. Antalya Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de kursiyerlerle birlikte izledi.

250 BİN KURSİYER

Kursiyerlerle birlikte tiyatro oyunu izleyen Türel, oyun sonrası sahneye çıkarak AŞT oyuncuları ile birlikte sahnede seyircileri selamladı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'e AŞT'ye katkıları için teşekkür eden Başkan Türel, ASMEK'in 2005 yılında eşi Ebru Türel'in gayretleriyle kurulduğunu hatırlattı ve "ASMEK sizlerin katılımlarıyla Türkiye'de gururumuz oldu. 250 bin kursiyerimiz meslek öğrendi" diye ekledi.