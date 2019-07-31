Orhan Okulu isyan etti

Feslikan Yağlı Güreşleri'ne Orhan Okulu'nun isyanı damga vurdu. Okulu, Ünal Karaman ile ikinci tur karşılaşmasında hakem heyetine çok sert tepki gösterip su aldığı için sarı kart ile cezalandırıldı. Ardından güreşte tekrar başladı ve başlar başlamaz Okulu'nun rakibine kasnağını ve paçasını teslim ederek, sanki tepki gösterircesine mağlup olması gözden kaçmadı.

'GÜREŞMEZSEN GÜREŞME'

Yaşananlardan sonra Orhan Okulu, SABAH AKDENIZ'e içini döktü. Geçen hafta Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri'nde de hakem hatasına maruz kaldığını belirten Okulu, "Bugünkü güreşler de ise başlar başlamaz aktif güreşen ve kasnaktan ve paçadan rakibime rahatsızlık veren taraf bendim. Ama meydan hakeminin ihtar uyarısına rağmen, hakem heyeti bizim müsabaka ile ilgilenmedi. İlgilense güreşin seyri değişecek. Ben de hakem heyetine sıkıntının sebebini sordum. Çünkü bazılarına 2-3 ihtar verilebiliyorken benim güreşimde ihtar verilmiyor. 'Beni güreşten mi soğutmak istiyorsunuz' deyince hakem heyeti de 'Güreşmezsen güreşme' diye tepki verdi. Altın kemeri kuşanmış bir başpehlivan olarak hakem heyetince böyle bir cevap verilmesini hak etmiyorum. Bu hakemlerin bana garezi mi var? Bu sözün bittiği yer. Türkiye Güreş Federasyonu'nun acilen olaya çözüm bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.