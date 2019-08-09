7 numara Doğukan’a

07'NIN Antalya'nın plaka kodu olması sebebiyle Antalyaspor'da sembol olan 7 numaranın yeni sahibi belli oldu. Musa Nizam'ın ardından bu formayı sırtına geçiren Zeki Yıldırım'ın gelecek sezonki kadroda düşünülmemesinin ardından 7 numaralı formayı kimin giyeceği merak konusu olurken, henüz resmen açıklanmasa da gelecek sezon Doğukan Sinik'in bu formayı terleteceği öğrenildi. Antrenmanlarda 7 numarayı giyen Antalyalı Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon sırtına geçirdiği 17 numaralı formayı ise Tarık Çamdal'a emanet etti. Böylece 2014 yılından bu yana Zeki Yıldırım'ın giydiği 7 numaralı formayı kimin giyeceği de netlik kazandı.

KORKMAZ BÜYÜK ŞANS

ANTALYASPOR'UN altyapısından yetişen ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerintransfer listesine giren Doğukan Sinik, bugüne kadar 38 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti. Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken genç futbolcu, gençlere sık sık şans tanıyan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın da vazgeçilmezleri arasında yer aldı. DOUKARA'DAN SONRA

KEMERSPOR'DA kiralık oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Süper Lig deneyimi yaşayan Doğukan Sinik, beklentilerin çok üzerinde gelişim kaydetti. 20 yaşındaki futbolcu, 1.8 milyon Euro ile 2.25 milyon Euro değeri olan Souleymane Doukara'dan sonra takımın en değerli isim oldu.