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Motosiklet yine ölüm getirdi

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Motosiklet yine ölüm getirdi
Antalya'nın? Serik ilçesinde, otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Yahya Y. idaresindeki 07 C 82512 plakalı otel personeli taşıyan otobüs, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, Seyfettin Toydaş'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. OLAY YERINDE CAN VERDI
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toydaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otobüs şoförü Yahya Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Motosiklet yine ölüm getirdi
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