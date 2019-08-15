17 fuar 1 milyon ziyaretçi

TURIZM kenti Antalya, turizm ve örtü altı yaş meyve sebze üretiminde adından söz ettirdiği kadar fuar organizasyonlarıyla da Türkiye'nin fuar ve kongre merkezi olma yolunda ilerliyor. Aksu ilçesinde 60 dönüm alan üzerine kurulu Antalya Fuarcılık ve Kongre Merkezi (ANFAŞ) her yıl onlarca fuara ev sahipliği yapıyor. Fuarlar sayesinde Antalya, yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

2020'DE 3 YENİ FUAR

ANFAŞ, bu yıl 17 farklı fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4-9 Eylül tarihlerinde ANFAŞ Sporturkey ile kapılarını açacak olan fuar merkezi, 5-8 Eylül tarihleri arasında 'BrunchersFest' kahvaltı organizasyonuyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. ANFAŞ, 2020'de üç yeni fuara da ev sahipliği yapacak. Heyecan verici oyunları ve teknolojileri ile katılımcılarına Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Rusya'dan gelecek alıcılar ile yüz yüze görüşme fırsatı sunmaya hazırlanan GameTECH Dijital Eğlence, Oyun ve Teknoloji Fuarı'nda 3D yazıcıların çığır açan etkisini sektörün devlerinden öğrenme imkanı bulunacak. Yeni fuarlar içinde Antalya Makina, Otomasyon ve Teknolojileri ile Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü fuarları.



BAŞKAN ÇOK İDDİALI

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuar hizmeti vererek kentte hem turizme hem de ekonomiye katkı sunduklarını söyledi. Almanya'nın 'fuarlar ülkesi' olarak anılmasının ve yıl boyu çeşitli fuarlara ev sahipliği yapmasının ekonomisine katkısı olduğunu da anlatan Bıdı, "Bu yıl 17 fuara ev sahipliği yapacağız. Fuarlara gelenler bu kentte yiyip içecek, kent ekonomisine katkı sağlayacak. Fuar için kentte 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı planlıyoruz" dedi.