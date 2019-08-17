Dünya folklor buluşması

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DÜNYANIN ve Türkiye'nin folklor renklerini buluşturan 5. Uluslararası Folklor Festivali, 28-31 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek. Ev sahibi Kepez Belediyesi, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından katılacak profesyonel toplulukları ağırlayacak. Farklı yöre ve kültürlerin geleneksel oyunlarının sergileneceği festival, 4 gün boyunca Antalyalılara görsel bir şölen sunacak.Festivale, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldovya, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Burundi, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana ve Romanya katılacak. Hakkari, Aydın, Gümüşhane, Denizli, Diyarbakır, Ankara, Iğdır, Van, Burdur ve Bursa gibi Türkiye'nin bir çok ilinden folklor ekipleri de festivale katılım sağlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün belediye meclis salonunda festival ekiplerini kabul etmesi ile start alacak olan 5. Uluslararası Folklor Festivali, Mehmet Akif Caddesi'nde kortej yürüyüşü ile devam edecek. Ekipler her gün bir mahallede gösteri yapacak.