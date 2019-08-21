Kepez’de meydana konserli açılış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 2014 yerel seçimlerinde 70 proje arasında yer alan ve 'Hayalim' dediği Kepez Kent Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda coşkulu bir törenle açılacak. Kültürel, sanatsal, sosyal, sportif ve ticari faaliyetlerin yanı sıra, peyzaj alanlarıyla da görkemli bir alana sahip olacak Kepez Kent Meydanı Projesi, 166 bin metre karelik bir alandan oluşuyor.Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda aynı gün açılışı yapılacak olan Kepez Kent Meydanı'nda sahne alacak. Açılış kapsamında meydanda Türk mutfağının farklı lezzetlerinin yer alacağı Sokak Festivali de açılacak. Seyhan Caddesi'nde inşa edilen meydanda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanlarının yanı sıra model araç oyun alanı, kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan havuz yer alıyor.