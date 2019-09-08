Eto’o, Sinik’te haklı çıktı

Liglere milli ara verilirken, gözler milli takımlara giden oyunculara çevrildi. A Milli ve Ümit Milli takımlar çalışmalarını sürdürürken, Antalyaspor'a bir iyi bir kötü haber geldi. Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik, Ümit Milli Takım ile çıktığı 4'üncü resmi maçında ilk gol sevincini İngiltere'ye karşı yaşadı.

70 DAKİKA GÖREV ALDI

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Kocaeli'de İngiltere'yi konuk eden Ümit Milli Takım adına takımın ilk golünü 25. dakikada Doğukan Sinik attı. Defansın arkasına yaptığı koşuda topla buluşan Doğukan, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. Sinik sergilediği futbolla dikketleri üzerine çekti. Bu arada ilk yarısı 1-1 biten maçı, Ay Yıldızlılar 3-2 kaybetti.

ETO'O HAYRAN KALMIŞTI

Antalyaspor'un Kamerunlu eski yıldızı Samuel Eto'o, o dönem Antalyaspor'un U18 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Doğukan Sinik'in yeteneğine ilk dikkati çeken isimlerden biri olmuştu. Eto'o, Doğukan'ın yeteneğine hayran kaldığını belirterek, "O genç yetenek, 2- 3 sene sonra 50- 60 milyon Euro değerinde bir isim olacak" demişti.

SANGARE SAKATLANDI

Öte yandan Andorra ile karşılaşcak A Milli Takım'dan kötü haber geldi. Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdüren milli takımda Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Nazım Sangare sol ayak bileğinden sakatlandı. Sangare'nin tedavisine hemen başlandığı ve ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlayacağı açıklandı.