İlk gün hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan oyuncak zanaatkarı Haşim Süzme, 15 yıldır sürdürdüğü geleneği bu yılda bozmadı. Kendi ürettiği ahşap oyuncakları ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz dağıtan Süzme, bu yılda 1'nci sınıf öğrencilerinin matematik bilgilerini geliştirmeleri için ahşaptan yaptığı rakamlar, toplama ve çıkarma işaretlerini kargoya vererek öğrencilere gönderdi.Osmanlı dönemi ahşap oyuncaklarına eliyle hayat veren Haşim Süzme, birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. 15 yıldır aralıksız eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere yaptığı oyuncakları hediye eden Haşim usta, bu yılda ilkokula başlayan minik öğrencilere matematik derslerinde katkı sağlamak için ahşap sayıları hediye etti. 1'den 9'a kadar ahşap sayıları ve toplama, çıkarma gibi işlemleri yapabilmeleri için işaretleri atölyesinde yapan Süzme, Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına öğrencilere destek olmak için ücretsiz gönderdi. Okullara dağıtılmak üzere Kepez Belediyesi, Malatya Akçadağ Belediyesi ve Mardin Müzesi'ne kargo yolu ile gönderdiği hediyelerin okulların ilk gününe yetişme heyecanını yaşıyor.Haşim Süzme, ayrıca ATV'nin sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için ahşap oyuncalardan gönderdi. Doğu Anadolu'daki illerde ihtiyaç sahibi öğrencilere de matematik bilgilerini geliştirmeleri için ahşap sayıları göndermek istediğini belirten Haşim Usta ilerleyen günlerde bunun için bir çalışma başlatacağını söyledi. Şimdiye kadar 400 parça dağıttığını ifade eden Süzme "Her yıl okulların ilk günü nedeniyle öğrencilere 1200 parça oyuncak dağıtıyordum. Bu yılda ilkokula yeni başlayan öğrenciler için böyle bir şey düşündüm" dedi.