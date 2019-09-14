Peri masalı gibi bir gece

Antalya'da işadamı Adem Yıldırım ve Dilvin Apul, peri masallarını aratmayan bir düğünle dünya evine girdi. Beraberliklerini evlilikle taçlandıran çifti dostları yalnız bırakmadı. Akra Barut Hotel'de düzenlenen düğün törenine aralarında şehrin önemli isimlerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.

ROMANTİK DANS

Renkli anlara sahne olan nikah töreninin ardından misafirler düğün alanına geçti. Misafirlerin alana gelmesiyle başlayan eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Çiçeği burnunda çiftin romantik dansı geceye damgasını vurdu. Gece boyunca ünlü şarkıcı Erdinç'in şarkılarıyla coşan davetliler çiftin mutluluğuna ortak oldu.