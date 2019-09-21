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Çay ve simit de tokatı affettirmedi

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Çay ve simit de tokatı affettirmedi
ANTALYA'DA ismi öğrenilemeyen bir şahıs, üzerine sıcak çay döktüğü gerekçesiyle 44 yaşındaki zihinsel engelli Şevket Okutan'a sokak ortasında tokat attı. Tokat attığı adamın bir gün sonra zihinsel engelli olduğunu öğrenen şahıs, zihinsel engelli vatandaşın gönlünü alabilmek için olayın gerçekleştiği yerdeki simitçiye çay ve simit parası bıraktı. Parayı kabul etmeyen zihinsel engelli vatandaş, "Çok üzüldüm. Benim kimseye zararım yok" dedi.

ESNAF DA ÇOK ÜZÜLDÜ
Olay, Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Olaya tanık olan esnaf, "Bu bölgede herkes Şevket ağabeyi sever. Çok üzüldük" dedi.
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Çay ve simit de tokatı affettirmedi
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