Tiyatro buluşturdu

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Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması' başladı. Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Yeşilköy Geleneksel Seyirlik Oyunları Buluşması'na, Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Gülhan ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleşen festival Elmalı Eğitim ve Kültür Derneği Mehteran Ekibi eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik 4 Ekim tarihine tadar devam edecek. Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Müfit Kayacan'ın yönettiği ve Sadık Şendil'in yazdığı müzikal oyun, 'Kanlı Nigar'la sahne aldı. Yeşilköy Hilmi Toksoy İlköğretim Okulu Açık Hava Tiyatrosunda sergiledikleri performansla seyircilerden büyük beğeni toplayan tiyatro oyuncuları dakikalarca alkışlandı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, "Kaş'ın kültür ve sanata olan ilgisi, bu konuda özveriyle çalışan bir belediyesi ve bu işe gönül vermiş insanları var. İnşallah Yeşilköyde devam eden bu tiyatro geleneği, bundan sonraki nesillere de aktarılır" dedi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "İnşallah önümüzdeki süreçte Yeşilköy'e bir kültür merkezi kazandıracağız. Kaş'a hizmet ederken, bu tür etkinlikleri de sürdüreceğiz. Yarınlara güzel miraslar bırakmak istiyoruz" diye konuştu.