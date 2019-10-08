Otoparkta işgal var

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Antalya'da engellilere ayrılan araç park yerlerindeki işgal, engellileri isyan ettiriyor. Araçlarıyla gelen engelli vatandaşlar çoğu zaman kendileri için ayrılan park yerlerinde boş yer bulamıyor. İşgalde ilk sırada ise Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı geliyor.Konyaaltı Sahili'nde engelliler için yapılan Engelsiz Plaj'ın önündeki engellilere ayrılan otopark bile diğer sürücüler tarafından kullanılıyor. Engellilerin durumları göz önüne alınarak, girişe uygun yerlere yapılan otoparklar dolu olunca, engelli vatandaşlar kendilerine park yeri aramak zorunda kalıyor.Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, bu konuyla ilgili şikayetler sonrası harekete geçti. 7 kilometrelik sahil boyunca engelli otoparklarını tek tek gezen ekipler, engelli otoparklarına çekilen araçlar sorgulanıyor. Plakalarda engelli işaretinin kaldırılmasıyla park edilen araçların engelli kişiye olup olmadığının bilinmediği için, trafik ekipleri elektronik sorgulama yapıyor.Elektronik sistemde sorgulanarak engelli aracı olmadığı tespit edilen araçlar cezai işlem uygulanıyor. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde cezalar 2 katı uygulanıyor. 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'na göre, taşıt yolları üzerinde engelliler için ayrılmış park yerlerine araçlarını park ederek, bu alanları işgal eden sürücülere 216 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine de 10 ceza puanı işleniyor.İşgalin yoğun olduğu bir diğer alan ise alışveriş merkezleri oluyor. Engellilerin AVM'ye girişlerini kolaylaştırmak için giriş kapısına yakın yerlere konumlandırılan park alanlarıyla ilgili denetimler de sıkılaştırıldı. AVM'lerin kapalı oto parkları da denetimlerden nasibini alıyor.PLAKALARDA engelli işaretinin kaldırılmasıyla birlikte engelli vatandaşların tescil kaydı yaptırmaları gerekiyor. Tescil kaydında engelli olarak görünmeyen ve engelli park yerine park eden kişilerin araçlarına ceza yazılıyor. Konyaaltı sahilinde engelli park yerinde aracının arka camına 'engelli aracıdır' yazan kişinin tescil kaydını sorgulayan ekipler aracın engelli tescilli olmadığını tespit etti. Polis kağıdın üzerine 'tescil kaydında aracınız engelli değildir' yazarak cevap verdi.