Kaş’taki yarı maratona öğretmenim damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenenkoşuldu. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarı maraton iki dalda yapıldı.Yarışmacılar, Kaş'ın içinden geçerek Kaş Setur Marina ve Kaş Çukurbağ Yarımadası'nı dolaşarak yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda bitirdi. 21 kilometre erkeklerde birinciliği 1 saat 27 dakika 18 saniye 1 saliselik derecesiyle Yılmaz Tongul kazandı.dedi.Erkekler 12 kilometrede birinciliği ise 46 dakika 51 saniye 62 saliselik derecesiyle Necdet Ülker kazandı. Kadınlar 21 kilometrede birinciliği 1 saat 48 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kanada'dan Ruby Altman kazandı.