Kaş’taki yarı maratona öğretmenim damga vurdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kaş Yarımadatonu'
koşuldu. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarı maraton iki dalda yapıldı. 12 kilometrelik yarışa, aralarında yabancıların da bulunduğu 21'i kadın 108, 21 kilometrelik yarı maratona ise aralarında yabancıların da bulunduğu 128'i kadın, 314 kişi katıldı.
Yarışmacılar, Kaş'ın içinden geçerek Kaş Setur Marina ve Kaş Çukurbağ Yarımadası'nı dolaşarak yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda bitirdi. 21 kilometre erkeklerde birinciliği 1 saat 27 dakika 18 saniye 1 saliselik derecesiyle Yılmaz Tongul kazandı. 21 kilometre birincisi Yılmaz Tongul "Sınıf öğretmeniyim. Antalya'dan katılıyorum. Mutluyum. Çok eğlenceli bir parkur"
dedi. 12 kilometre kadınlarda birinciliği 57 dakika 39 saniye 62 saliselik derecesiyle Özlem Öztürk kazandı.
Erkekler 12 kilometrede birinciliği ise 46 dakika 51 saniye 62 saliselik derecesiyle Necdet Ülker kazandı. Kadınlar 21 kilometrede birinciliği 1 saat 48 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kanada'dan Ruby Altman kazandı.