Fethİye’de spor festivali sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde ilki düzenlenensona erdi. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen festivalin son gününde satranç ve yarı maraton mücadeleleri yapıldı. Yarı maratonda genel klasman 21K kategorisinde Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa, 5K kategorisinde Zekiye Gül Meteriz, 2K kategorisinde ise Tutku Erdoğan birinci oldu.Satrançta A kategorisinde Emre Kırılmaz, B kategorisinde Muhammet Emre Ekiz, 12 yaş altı kategorisi Bilal Efe Oymak, 10 yaş altı kategorisi Kağan Torun ve 8 yaş altı kategorisi Mustafa Sezgin birinciliği elde etti.